Более 20 городов США обновили температурный рекорд

Самое холодное 16 февраля за всё время наблюдений было зафиксировано в 21 американском городе. Об этом свидетельствуют данные Национальной метеорологической службы США.

В городах Линкольн и Гастингс столбики термометров опустились до -35 и -34 градусов соответственно. В Новом Орлеане температура воздуха составила -3,8 градуса.

В целом рекордно низкие температуры были зафиксированы в 11 штатах — Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Техас, Теннеси, Арканзас, Алабама, Миссисипи и Луизиана.

15 февраля сообщалось, что из-за сильного похолодания в понедельник 24 американских города обновили температурные рекорды.

Более 150 млн американцев, проживающие в 26 штатах, получили предупреждения о погодной опасности. В ряде городов было отключено электричество, дороги покрылись льдом.