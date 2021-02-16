Более 20 городов в США обновили рекорды по низкой температуре

Из-за сильного похолодания 24 американских города обновили температурные рекорды. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщается на странице национальной метеорологической службы США в Twitter.

Как отмечают синоптики, во вторник, 16 февраля, температура может опуститься еще ниже, и ожидаются новые температурные рекорды. Так, в городах Корпус-Кристи и Хьюстон штата Техас температура достигла восьми градусов ниже нуля впервые с 1895 и 1905 годов, пишет НСН. 11 февраля в Техасе начался зимний шторм, который длится до сих пор.

В штате Миннесота столбики термометра опустились до рекордных –38 градусов. В последний раз такая температура там фиксировалась в 1939 году. В одном из городов штата Небраска датчик термометра зафиксировал –33 градуса впервые с 1881 года.

В Техасе, Арканзасе, Иллинойсе, Кентукки, Индиане и Огайо выпал снег, пишет «Газета.ру».

Более 150 млн американцев, проживающие в 26 штатах, получили предупреждения о погодной опасности. В ряде городов было отключено электричество, дороги покрылись льдом, из-за чего ожидаются сильные пробки, пишет REGNUM.

Ранее сообщалось, что снежная буря, накрывшая 25 штатов на Среднем Западе, а также южную часть США, оставила без света более 3 млн человек. Более 2,8 млн человек из них проживают в Техасе, где стихия оборвала провода.