В Москве планируют ограничить рост плотности застройки. Это следует из проекта стратегии развития стройотрасли до 2035 года, с которой ознакомились «Известия». Реализовать план хотят за счет, например, ограничения этажности застройки. Также нужно развивать высокоскоростные магистрали и автодорожную сеть, создавать за пределами города современные рабочие места.

Проект стратегии развития стройотрасли и ЖКХ России до 2035 года разработал Минстрой, свои предложения в него внесли участники рынка по просьбе министерства. В Минстрое сообщили «Известиям», что документ находится в проработке. Вошедшие в проект предложения требуют детального рассмотрения для формирования единого видения развития отрасли, уточнили в ведомстве.

— Предполагается включить в градостроительные документы столицы обязательные требования по высотности и плотности застройки в зависимости от района, — рассказала президент «Национального жилищного конгресса», председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.

Для комфортной жизни плотность населения не должна превышать 450 человек на гектар, или 25 тыс. кв. м жилья на ту же площадь, рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Сегодня в некоторых районах столицы (например, Марьино) такая норма превышена почти в два раза, отметил он.

Застройка уплотняется в том числе за счет появления высотных зданий. За последние 5–7 лет количество жилья высотой более 40 этажей в Москве увеличилось втрое, отметил Андрей Колочинский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без башен: власти обсуждают ограничение плотности застройки в Москве