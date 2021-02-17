За границей образования: вернутся ли в Россию иностранные студенты

Во вторник, 16 февраля, Роспотребнадзор разрешил иностранным студентам вернуться к учебе при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Однако тысячи из них не смогут приехать в Россию продолжить обучение — пока открыты только воздушные границы и далеко не со всеми государствами. Вузы активно налаживают дистанционные форматы взаимодействия с учащимися из-за рубежа, но подобный опыт есть не у всех, отмечают эксперты. В связи с этим качество освоения программ, особенно связанных с практическими занятиями, неизбежно пострадает. В Госдуме попросили Роспотребнадзор разъяснить, как действовать иностранцам из стран, сообщение с которыми не возобновлено.

Дистанционка и гибриды

16 февраля Роспотребнадзор обновил рекомендации для вузов. Иностранным студентам разрешено вернуться к учебе при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

В декабре прошлого года министр высшего образования и науки Валерий Фальков заявил журналистам, что в 2020 году в российские вузы поступили 98 тыс. иностранцев. С 1 сентября по 30 ноября из первых 50 учебных заведений по числу зарубежных учащихся отчислились 2,5 тыс. таких студентов.

— Статистика такая: 37% вузов и филиалов, по существу, организовали обучение полностью удаленно. Это, если быть точным, 478 вузов и филиалов, — добавил глава Минобрнауки.

«Известия» опросили вузы, входящие в проект повышения конкурентоспособности образования «5-100», как сегодня организовано обучение иностранных студентов.

Ректор Сибирского федерального университета (СФУ) Максим Румянцев рассказал, что в его заведении около тысячи иностранных учащихся.

За границей образования3 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— С начала учебного года в Красноярск вернулись несколько десятков из них, примерно столько же ждем в течение марта, — пояснил он. — Определенных сроков приезда иностранцев быть не может, список открытых стран ограничен. Важно понимать, что открыты только воздушные границы, а авиасообщение — не самый популярный вариант трансфера для студентов в силу его дороговизны. К нам пока приезжают учащиеся из Казахстана и Киргизии, в ближайшее время ждем возвращения ребят из Вьетнама и Индии.

Вопрос, который пока остается открытым, — вакцинация иностранных студентов, отметил Максим Румянцев.

— У нас есть иностранные студенты, которые хотели бы привиться. Сейчас мы как раз решаем этот вопрос, — добавил он.

В Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого (СПбПУ) при формировании расписания на второй семестр учли возможность сочетания потоковых лекций в дистанционном формате и практических и лабораторных работ в очном формате. Здесь числятся около 5 тыс. иностранцев.

— Для групп с полностью иностранным контингентом формат обучения устанавливается институтами СПбПУ индивидуально, — рассказала проректор по образовательной деятельности Елена Разинкина. — Обучение в феврале-марте, до нормализации эпидемической ситуации, будет продолжено в дистанционном формате, поскольку многие страны еще закрыты и студенты не имеют возможности приехать в Санкт-Петербург. Для тех студентов, которые уже прибыли, будут организованы очные консультации в кампусе университета.

Для иностранных студентов Томского политехнического университета (ТПУ) образовательный процесс строится аналогично: те, кто не может приехать, учатся дистанционно, как и осенью. Те, кто находится в городе, учатся в гибридном формате вместе с остальными студентами: лекции проводятся онлайн, практические и лабораторные работы проходят очно в кампусе. Об этом рассказал проректор вуза Михаил Соловьёв.

За границей образования5 Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Проректор ТПУ по цифровизации Александр Фадеев, в свою очередь, отметил, что многие студенты и сотрудники, работая из-за границы, не имеют возможности установить на своих компьютерах специальное программное обеспечение (например CAD, CAM, CAE, PLM-системы) из-за лицензионных ограничений и высоких требований к вычислительной мощности.

— Для таких случаев в Томском политехе развернули службу удаленного запуска приложений, которая дает возможность с любого компьютера запустить ту или иную сложную программу без установки на свой компьютер, — сказал он.

Всего в ТПУ сейчас обучаются более 2500 иностранных студентов, сообщили в пресс-службе вуза. Из них почти 800 человек находятся в Томске. Вернувшиеся из других государств размещаются в одном из двух карантинных центров вуза на 14 дней с последующей сдачей теста на ПЦР на 10-й день. Если результаты теста на коронавирус отрицательные, студенты на 14-й день заселяются в общежитие. Если результат положительный, то университет отправляет студента в один из городских обсерваторов. Вернуться он сможет после выздоровления и получения двух отрицательных тестов.

Второй семестр в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) начнется 1 марта в традиционном формате с соблюдением профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения.

— В период онлайн-обучения в общежитиях ТюмГУ оставались 484 студента, из них 330 — иностранцы, которые не смогли уехать домой. Ожидаем, что к 1 марта из городов РФ вернутся еще порядка 340 студентов. Почти 600 иностранных студентов пока остаются у себя на родине и продолжат обучение онлайн, — добавили в вузе.

В студенческий городок Российского университета дружбы народов (РУДН) уже вернулись около 1000 учащихся, рассказали в пресс-службе.

За границей образования1 Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Онлайн-обучение было сложным и непривычным, особенно в начале. Когда учишься дистанционно, можешь позволить себе «прийти» на пару прямо из кровати. Но дома сложнее сконцентрироваться, отвлекаешься и не обращаешь внимание на слова профессора. В лекционном зале проще понимать, о чем речь, — поделился впечатлениями студент четвертого курса факультета гуманитарных и социальных наук из Анголы Матеуш Лоани.

Исбер Рима Ибрагим из Сирии учится на втором курсе магистратуры филологического факультета. Ее возвращение в университетские аудитории радует особенно.

— Мне не хватало энергичной студенческой жизни, общения с преподавателями, — пояснила она. — Когда вернулась, первым делом пошла на кафедру.

Наравне с остальными

В декабре прошлого года СМИ сообщали о массовом отчислении иностранцев, однако позже глава Минобрнауки Валерий Фальков опроверг эту информацию.

Тем не менее угроза отчисления, пусть и в единичных случаях, сохраняется.

Иностранная студентка Курганского базового медицинского колледжа в соцсетях сообщила, что учебное заведение поставило ее в затруднительное положение. 28 января ей сообщили, что либо она возвращается до 1 февраля, либо берет академический отпуск. В ином случае ее отчислят. На данный момент она ведет переговоры с учебным заведением.

— Качество образования иностранных студентов у многих вузов снизится, — заявила директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко . — Есть вузы с большим опытом обучения в дистансе, но многие университеты с иностранцами в период пандемии работали в заочном формате, то есть отправляли задания для самостоятельной работы.

За границей образования4 Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

По ее словам, особенно тяжело приходится учащимся практикоориентированных специальностей — таких как медики. Освоить такую программу в полном объеме без очных занятий крайне сложно.

— Если иностранный студент не смог вернуться в Россию, он может потребовать скидки и вуз может лишиться части средств, — добавила Татьяна Клячко.

Здесь, однако, есть свои особенности, подчеркнула председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

— Есть ребята, которые учатся по грантам, то есть их обучение оплачивается за счет той или иной организации или страны, — пояснила она.

Сегодня въезд иностранцев в Россию регламентируется постановлением правительства № 635-р, уточнили «Известиям» в МИДе.

Студенты как отдельная категория там не упомянуты и въезжают наравне со всеми. Пока пересечь границу могут только учащиеся из стран, с которыми возобновлено сообщение. На данный момент в их число входят Великобритания, Танзания, Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения.

В Госдуме заявили, что вопрос возвращения иностранных студентов в Россию пока открыт.

За границей образования2 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Неясно, смогут ли студенты возвращаться через сухопутные границы. И как быть тем, кто проживает в странах, с которыми закрыто даже воздушное сообщение, например учащимся из Ирана. Смогут ли они приезжать, используя крупные международные хабы вроде Турции, — сказал «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. — Мы направили в Роспотребнадзор письмо с просьбой разъяснить эти моменты.

«Известия» также направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой пояснить порядок возвращения иностранных студентов в Россию, но ведомство перенаправило вопросы в федеральный оперштаб по контролю за распространением коронавируса. Там, в свою очередь, посоветовали обратиться в Минобрнауки, где не смогли предоставить изданию оперативный ответ.