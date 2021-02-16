Раз плюнуть: анализ слюны помог найти зараженных COVID-19 студентов

Ученые из США провели эксперимент, в котором студенты в качестве теста на коронавирус сдавали слюну в специальном киоске на территории университетского кампуса. Такая методика оказалась удобной тем, что требовала минимума сложных технических процедур и времени, а также обеспечила большой охват тестирования. Но зачастую образцы слюны были непригодны к анализу, что снизило общую точность диагностики. Поэтому методику еще необходимо совершенствовать. В России вопрос решается более традиционно. Как сообщили «Известиям» в ведущих университетах, на входах в учебные заведения организована термометрия, разработаны программы тестирования и вакцинации, закуплены очистители воздуха. В вузах заверили, что делают всё возможное для безопасности студентов во время очного обучения.

Студенческий надзор

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли опубликовали данные эксперимента на территории студенческого кампуса. Ученые рассудили, что добровольное тестирование на коронавирус будет наиболее эффективным, если сделать сбор образцов простым, бесплатным и не требующим физического контакта с медицинскими работниками.

Как сказано в препринте статьи, в подготовке которой принимала участие лауреат Нобелевской премии по химии 2020 года Дженнифер Дудна, регулярное обследование лиц без симптомов играет важную роль в предотвращении вспышек COVID-19 в университетах и колледжах.

«Мы выбрали слюну в качестве среды для отбора проб из-за возможности собирать образцы с минимальной потребностью в обученном персонале и средствах индивидуальной защиты», — указано в тексте статьи.

Исследование длилось 16 недель и завершилось 29 октября 2020 года. За этот период ученые обработали почти 12 тыс. тестов. Чтобы сдать образец для анализа, участник заходил в специальный киоск в зоне сбора слюны, в котором работали инструкторы или волонтеры. Они находились за пластиковой перегородкой и консультировали испытуемых. Коучинг был сосредоточен на безопасности и на том, как создать образец оптимального качества. Впоследствии работники киоска осматривали образец слюны, чтобы проверить наличие видимых частиц пищи, изменения цвета (предположительно, из-за таких веществ, как кофе), чрезмерного количества слизи и т.д.

Количественный ПЦР-тест этих образцов в сочетании с моделированием распространения инфекции помогли вовремя распознавать бессимптомных носителей в студенческих сообществах.

Удобство против точности

У слюны как у типа образца есть преимущества по сравнению с респираторными мазками, сделали вывод эксперты в статье, хотя и признали, что предложенный метод не лишен недостатков. Со слюной трудно работать в лаборатории, поскольку образцы различаются по качеству. Кроме того, концентрация вирусных частиц в слюне может колебаться в зависимости от дня заболевания (впрочем, как и при взятии мазков из носоглотки).

Сейчас программа по бесплатному тестированию слюны в кампусе завершена, сказано на сайте Института инновационной геномики Калифорнийского университета в Беркли. Полученные данные важны для разработки более совершенной методики тестирования, которая позволит быстро и эффективно выявлять носителей инфекции в студенческих сообществах, говорят эксперты.

— Это статья про защиту кампуса, то есть места, где очень много студентов и преподавателей каждый день взаимодействуют между собой. Чтобы предотвратить эпидемию, в таких условиях нужно тестировать часто и быстро сообщать результаты (или вводить карантин), — сказал «Известиям» основатель биотехнологической компании «Геро» Петр Федичев. — Было приложено много усилий, чтобы люди могли сдавать слюну вместо мазка, но и точность пострадала.

Защитить по-русски

Российские студенты вернулись к очному обучению 8 февраля. Пока достоверность анализов слюны исследуется, в вузах используют профилактические меры, рекомендованные Роспотребнадзором.

— Общественные помещения оборудованы аэраторами, очистителями воздуха, уборка производится с использованием обеззараживающих средств. На входе во всех корпусах установлены цифровые термометры для бесконтактного измерения температуры и автоматические диспенсеры с дезинфицирующими средствами для рук. Обслуживающий персонал работает в усиленном режиме — каждый час протираются поверхности, с которыми чаще всего соприкасаются люди: дверные ручки, кнопки в лифтах и т.п. Студенты, сотрудники и преподаватели университета обеспечены средствами индивидуальной защиты, — рассказали «Известиям» в пресс-службе НИТУ «МИСиС» (вуз — участник проекта «5-100») .

Пользоваться маской и перчатками обязательно для всех присутствующих в зданиях МФТИ. В помещениях Физтеха проветривают каждые два часа.

— Также мы планируем контролировать соблюдение между работниками на рабочем месте дистанции не менее 1,5 м, и, если этого невозможно достичь, будут установлены разделительные перегородки, — рассказал «Известиям» главный врач медицинского центра МФТИ Алексей Чуршин.

В перечисленных вузах проводится и добровольная вакцинация.

В РУДН, помимо прочих мер, обсуждают организацию выездной вакцинации на территории всех корпусов, но окончательное решение примет департамент здравоохранения Москвы, рассказал «Известиям» председатель штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции в университете, проректор по экономической деятельности Сергей Назюта.

— Университет мониторит ситуацию с вакцинацией для иностранных студентов, так как на текущую дату в связи с большим количеством обращений в департаменте здравоохранения Москвы решается вопрос о доступности вакцинации против коронавирусной инфекции для иностранных граждан без полиса ОМС, — отметил Сергей Назюта.

Тестирование по образцам слюны развивают не только ученые из США, но и российские специалисты. В частности, компания из ульяновского наноцентра Ulnanotech разработала первый отечественный экспресс-тест для выявления антигена коронавируса по слюне. Сейчас идет подготовка к проведению клинических испытаний и регистрации медицинского изделия.