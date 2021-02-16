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Мир
Семь новых случаев заражения Эболой подтвердили в Гвинее

Семь новых случаев заражения Эболой подтвердили в Гвинее

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В Гвинее подтвердились семь новых случаев заражения вирусом Эбола с тремя летальными исходами. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил глава Национального агентства безопасности здоровья страны Сакобу Кейта.

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«Сегодня рано утром лаборатория в Конакри подтвердила наличие вируса Эбола», — приводит его слова «Интерфакс».

По его словам, в конце января на юго-востоке страны на приграничной территории с Либерией от вируса умер один человек. После похорон, прошедших 1 февраля, у части находившихся на церемонии наблюдались типичные симптомы Эболы: жар, диарея, тошнота и кровотечение. Взятый анализ образцов подтвердил диагноз.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в лице (ВОЗ) Альфреда Джорджа Ки-Зербо пообещал помочь Гвинее в скорейшем времени. Он напомнил, что организация поддерживает контакт с производителями вакцин от данного вируса для наиболее оперативной доставки заболевшим.

В Либерии пока не выявлено случаев болезни, но глава государства Джордж Веа распорядился привести в состояние повышенной готовности органы здравоохранения, сообщает телеканал «360».

Накануне сообщалось, что в Демократической Республике Конго (ДРК) началась вакцинация от геморрагической лихорадки Эбола.

Первыми вакцину получили работники медцентра, в котором лечился первый пациент с Эболой. Вакцинация началась через неделю после возвращения вируса, пишет «Ридус».

В начале января 2021 года стало известно, что микробиолог из ДРК Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание.

Он рассказал, что у одной из пациенток из города Ингенде на западе ДРК были выявлены симптомы, схожие с проявлениями геморрагической лихорадки, однако анализы не показали у женщины наличия Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал болезнью Х. 8 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ДРК возможны новые случаи геморрагической лихорадки Эбола.

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