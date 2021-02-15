Вакцинация от Эболы началась в Конго

Вакцинация от геморрагической лихорадки Эбола началась в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом в понедельник, 15 февраля, региональное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило в Twitter.

«Кампания по вакцинации от Эболы официально стартовала в Бутембо в Демократической Республике Конго», — говорится в сообщении.

Первыми вакцину получили работники медцентра, в котором лечился первый пациент с Эболой, передает RT. Вакцинация началась через неделю после возвращения вируса.

В начале января 2021 года стало известно, что микробиолог из ДРК Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание.

Он рассказал, что у одной из пациенток из города Ингенде на западе ДРК были выявлены симптомы, схожие с проявлениями геморрагической лихорадки, однако анализы не показали у женщины наличия Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал болезнью Х. 8 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ДРК возможны новые случаи геморрагической лихорадки Эбола.