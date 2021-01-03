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Открывший Эболу ученый предупредил об опасности новой смертельной болезни

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Микробиолог из Демократической Республики Конго (ДРК) Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание. Об этом сообщает CNN.

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По словам ученого, у одной из пациенток из городка Ингенде на западе страны были обнаружены симптомы геморрагической лихорадки. Ее анализы отправили в Национальный институт исследований биомедицины в Киншасе. Они не показали у пациентки наличие Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, который назвал «Болезнью Х». По оценкам африканского ученого, новое заболевание может быть столь же заразными, как и COVID-19, а его смертность может составлять 50%-90% смертности от вируса Эбола (в среднем от вызываемой этим вирусом лихорадки умирает половина пациентов). Сейчас женщина, у которой выявили неизвестный патоген, изолирована.

При этом «Болезнь Х» остается только гипотетической. Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения всерьез опасаются новой эпидемии.

В ноябре биолог Мария Воронцова заявила, что снизить риск возникновения новых пандемий позволит запрет на торговлю дикими животными. По ее словам, Китай и Вьетнам уже ввели соответствующие ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой.

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