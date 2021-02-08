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В ВОЗ допустили выявление новых случаев Эболы в Конго

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В Демократической Республике Конго (ДРК) возможны новые случаи геморрагической лихорадки Эбола. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.

Накануне сообщалось о том, что в провинции Северное Киву ДРК был зафиксирован новый случай лихорадки Эбола. У женщины, чей муж ранее переболел Эболой, появились типичные симптомы заболевания. Через два дня пациентка скончалась в городе Бутембо.

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«На данный момент в Конго не обнаружили новых случаев Эболы, но они возможны, так как [зараженная] женщина контактировала со многими людьми после появления симптомов», — цитирует его CNBC.

Гебрейесус уточнил, что более 70 человек, с которыми носительница вируса вступила в контакт, уже были выявлены и находятся под наблюдением.

В начале января 2021 года стало известно, что микробиолог из ДРК Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание.

Он рассказал, что у одной из пациенток из города Ингенде на западе Конго были выявлены симптомы, схожие с проявлениями геморрагической лихорадки, однако анализы не показали у женщины наличия Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал болезнью Х.

Роспотребнадзор РФ 3 января сообщил, что отслеживает все сообщения о вспышках инфекционных заболеваний в мире, включая информацию о появлении в Конго новой смертельно опасной «болезни Х».

В ведомстве добавили, что сейчас не располагают информацией, достаточной для предположения причины заболевания, но, судя по сообщениям, оно, «скорее всего, имеет вирусную природу». Там уточнили, что в России случаев с подобной симптоматикой не выявлялось.

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