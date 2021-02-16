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Роскомнадзор за год заблокировал почти тысячу фейковых ресурсов о COVID-19

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В 2020 году по требованию Генпрокуратуры были заблокированы 981 интернет-страницы, содержащие ложные сведения о коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора.

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При этом в 2021 году наблюдается тенденция к уменьшению количества недостоверных ресурсов, за первые полтора месяца был ограничен доступ лишь к 6 страницам.

Среди наиболее часто встречающихся тем для ложных публикаций стали вакцинация, сведения о происхождении коронавируса и его распространении, а также недостоверные статистические данные о заболевших и умерших.

«Мы теперь отделяем фейки о коронавирусе от фейков о вакцинации. С 10 января по сегодняшний день 3781 фейк о вакцине и 2687 по COVID-19. Если говорить о вакцинации, то это «конспирологические бредни», очень много откровенного вранья. Это не имеет никакого отношения к процессу», — рассказала член комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Эксперт также призвала вести более плотную работу с населением, особенно в сегменте социальных сетей. С необходимостью мониторинга фейкового контента в социальных сетях согласились также парламентарии Государственной думы и Совета Федерации.

В свою очередь в пресс-службе «Одноклассников» и «Вконтакте» заверили в том, что команда модерации на постоянной основе ведут борьбу с недостоверной информацией.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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