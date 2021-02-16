Цена биткоина впервые превысила $50 тыс.

Стоимость биткоина впервые в истории преодолела порог в $50 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена биткоина на 15:30 мск выросла на 5,1% и составила $50 336, сообщается на портале CoinMarketCap, который считает среднюю цену более чем по 20 биржам.

Ранее в этот же день аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий заявил «Известиям», что биткоин может ускорить свой рост в ближайшее время и достичь отметки $100 тыс.

Курс биткоина бьет свои исторические максимумы уж несколько дней. Так, стоимость криптовалюты 12 февраля превысила отметку в $49 тыс. Тогда председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила о росте рисков инвестиций в криптовалюты. По ее словам, рост цен на биткоин показывает только потенциал волатильности частных криптовалют

9 февраля, цена биткоина обновила новый исторический рекорд, достигнув в пике $48,2 тыс. Скачок произошел на фоне заявления главы Tesla Илона Маска о покупке компанией этой криптовалюты на $1,5 млрд. Также предприниматель допустил, что Tesla будет принимать оплату в «крипте».

На фоне этого управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин спрогнозировал, что в ближайшую неделю курс биткоина может пробить отметку в $50 тыс. Тогда он допускал, что это может произойти, если лидеры мнений и руководители крупных холдингов поддержат заявления Маска об использовании криптовалюты для расчетов с покупателями.