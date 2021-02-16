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Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии превысило 270 тыс.

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В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 270 921. За сутки в стране выявили 1134 случаев COVID-19. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на минздрав республики.

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Всего в Белоруссии выздоровели более 260 тыс. пациентов с подтвержденным коронавирусом. Скончались от инфекции 1867 человек, уточняет RT.

Ранее, 9 февраля, сообщалось, что Белорусская железная дорога (БЖД) продала более 7,5 тыс. билетов на поезда сообщением с Россией с момента старта продаж после возобновления железнодорожного сообщения между двумя странами в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

В настоящее время проезд по сообщению Минск–Москва–Минск возможен только для граждан Белоруссии и России.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Белоруссией и Россией было приостановлено в апреле 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает НСН. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение возобновить его с 8 февраля.

Решение о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и Белоруссией приняло правительство РФ 3 февраля. Сообщалось о возобновлении движения поездов из Минска в Москву и обратно, а также по маршрутам Москва–Калининград, Калининград–Санкт-Петербург с остановкой поездов в столице Белоруссии.

4 февраля стало известно, что белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновляет полеты из Минска в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону и обратно.

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