Россия восстановит железнодорожное сообщение с Белоруссией

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией с Белоруссией будет восстановлено 8 февраля. Соответствующее решение приняло российское правительство, сообщает пресс-служба кабмина в среду, 3 февраля.

Речь идет о возобновлении движение поездов из Минска в Москву и обратно, а также по маршрутам Москва–Калининград, Калининград–Санкт-Петербург с остановкой поездов в столице Белоруссии.

Кроме того, с 8 февраля с трех до пяти в неделю будет увеличено количество регулярных рейсов из Москвы в Минск. Также самолеты начнут летать в столицу Белоруссии из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Такие рейсы будут совершаться раз в неделю.

«Данное решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», — отметил в пресс-службе правительства РФ.

Вдобавок к этому с вышеуказанного числа с одного до трех будет увеличено регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва–Бишкек.

Также в среду стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении с 15 февраля авиасообщения с Азербайджаном и Арменией.

Накануне стало известно, что Россия возобновляет приостановленное из-за коронавируса международное авиасообщение еще из двух городов — Кемерова и Петропавловска-Камчатского.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.