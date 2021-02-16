Кокляев и Новоселов пошутили над Емельяненко в медицинском кабинете

Российский боец Михаил Кокляев и самбист Максим Новоселов пошутили над бойцом ММА Александром Емельяненко около медицинского кабинета. Об этом сообщил во вторник, 16 февраля, телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, спортсмены пришли на медицинский осмотр в больницу перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Во время прохождения осмотра спортсмены обнаружили кабинет врача, который является однофамильцем бойца ММА. В связи с этим бойцы решили записать шуточное видео, на котором Новоселов выходит из кабинета врача Емельяненко.

«Ну что, как там Саня? Саня как там поживает?», — спросил Кокляев.

Самбист подыграл и ответил: «Саня там хорошо, отлично».

Накануне, 15 февраля, Кокляев заявил, что хотел бы выйти на ринг с американским блогером Логаном Полом и исландцем Хафтором Бьернссоном, известным по роли Горы в сериале «Игра престолов».

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

В главном бою встретятся Михаил Кокляев и спортивный блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Боксерский турнир с участием блогеров и спортсменов покажет телеканал РЕН ТВ.