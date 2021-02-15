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Кокляев заявил о желании сразиться с Горой из «Игры престолов»

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Представитель силовых видов спорта, восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев хотел бы выйти на ринг с американским блогером Логаном Полом и исландцем Хафтором Бьернссоном, известным по роли Горы в сериале «Игра престолов». Об этом российский спортсмен заявил 10 февраля.

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Когда Кокляева спросили, кого бы он хотел видеть в качестве соперника, спортсмен в первую очередь вспомнил Пола.

«Блогера Логана Пола, который хочет подраться с Флойдом Мэйуэзером. Да, это мечта. Знаете, есть грезы, к которым ты стремишься, а есть мечты… Выполнится она — хорошо, нет — значит, нет», — цитирует тяжелоатлета «РИА Новости.Спорт».

Кроме того, Кокляев заявил о желании выйти против обладателей звания «Самого сильного человека планеты» разных лет.

«А так по планам хотелось бы подраться с каким-то иностранцем из моей темы. Например, 21 сентября в Лас-Вегасе пройдет бой между Хафтором Бьернссоном и Эдди Холлом. Это бой между обладателями звания «Самого сильного человека планеты» разных лет. И я бы хотел попасть в их «кард», а потом с удовольствием вышел бы на ринг с любым из них», — указал спортсмен.

20 февраля Кокляев выйдет на ринг против спортивного блогера Артема Тарасова в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бои пройдут в московском концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Боксерский турнир с участием блогеров и спортсменов покажет телеканал РЕН ТВ.

В январе Тарасов призвал Кокляева запечатлеть момент, когда, по его мнению, он «упадет в первом раунде», и заявил, что попытается одолеть в поединке тяжелоатлета и морально, и физически. Кокляев, в свою очередь, призвал бойца «не говорить гоп, пока не перепрыгнешь».

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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