В ФРГ призвали не ставить под вопрос «Северный поток – 2»

Министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер считает неправильным постоянно ставить вопросы по поводу проекта «Северный поток – 2». Об этом чиновник заявил 16 февраля в Российско-германской внешнеторговой палате.

«Моя позиция по «Северному потоку – 2» до сегодняшнего дня не изменилась. <…> Поставки газа требуют долгосрочных безопасности и надежности», — заявил Альтмайер на 8-й российской конференции Российско-германской внешнеторговой палаты.

Также Петер Альтмайер отметил, что у России и Германии есть потенциал сотрудничества по водороду, который ФРГ рассчитывает закупать у РФ. Министр добавил, что стратегия «озеленения» экономики Евросоюза может позитивно повлиять и на экономику России.

Газопровод «Северный поток – 2» строится Россией до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Евросоюз, страны которого в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против газопровода выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

В декабре 2019 года Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а затем расширил их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Кроме того, в январе 2021 года минфин США объявил о расширении санкций против Российской Федерации в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под действие санкций попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Ограничения предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

Днем ранее судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании, которая ранее была приостановлена из-за непогоды. Отмечалось, что строительство «Северного потока – 2» уже реализовано более чем на 95%.