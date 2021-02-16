Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона» показали эффективность против британского штамма COVID
Экономика
Правительство России выделит 3,6 млрд на развитие сельских территорий
Общество
Михаила Боярского госпитализировали
Общество
Первый гражданин США сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V»
Общество
Песков подтвердил проведение парада Победы в 2021 году
Мир
В Киеве признали зависимость от электроэнергии из России и Белоруссии
Мир
Власти Сан-Марино выразили готовность использовать «Спутник V»
Экономика
Минэнерго и Минфин начали обсуждение субсидирования доставки топлива на Дальний Восток
Происшествия
Разгерметизация резервуаров произошла на АЗС из-за пожара в Новой Москве
Сюжет:

«Спутник V» и «ЭпиВакКорона» показали эффективность против британского штамма COVID

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный центр «Вектор» подтвердил эффективность российских вакцин в отношении британского штамма коронавируса. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В рамках специально проведенного сравнительного исследования специалисты центра показали эффективность вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Штаммы X: в РФ создают ПЦР-тест для выявления мутантных коронавирусов
Диагностическая система Роспотребнадзора распознает сразу два гена SARS-CoV-2, что снизит вероятность ложноотрицательных результатов

«Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что сыворотки от получивших вакцину пациентов эффективно нейтрализовали как британский вариант коронавируса, так и коронавирус, не содержащий набора мутаций, характерного для британского штамма.

Накануне президент России Владимир Путин поручил проанализировать эффективность российских вакцин от коронавируса против его новых штаммов.

Отмечалось, что доклад на эту тему необходимо предоставить до 15 марта текущего года.

10 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86. Также расширилась география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).

На следующий день доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова высказала мнение, что необходимо быть готовыми к тому, что вакцины от коронавирусной инфекции придется модифицировать из-за мутации вируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021