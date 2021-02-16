«Спутник V» и «ЭпиВакКорона» показали эффективность против британского штамма COVID

Научный центр «Вектор» подтвердил эффективность российских вакцин в отношении британского штамма коронавируса. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В рамках специально проведенного сравнительного исследования специалисты центра показали эффективность вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

«Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что сыворотки от получивших вакцину пациентов эффективно нейтрализовали как британский вариант коронавируса, так и коронавирус, не содержащий набора мутаций, характерного для британского штамма.

Накануне президент России Владимир Путин поручил проанализировать эффективность российских вакцин от коронавируса против его новых штаммов.

Отмечалось, что доклад на эту тему необходимо предоставить до 15 марта текущего года.

10 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86. Также расширилась география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).

На следующий день доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова высказала мнение, что необходимо быть готовыми к тому, что вакцины от коронавирусной инфекции придется модифицировать из-за мутации вируса.