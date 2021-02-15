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Путин поручил изучить эффективность российских вакцин против штаммов COVID-19

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Президент России Владимир Путин поручил проанализировать эффективность российских вакцин от коронавируса против его новых штаммов.

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«Обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье», — говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

Отмечается, что доклад на эту тему правительству России необходимо предоставить до 15 марта текущего года.

11 февраля доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о необходимости быть готовыми к тому, что вакцины от коронавирусной инфекции придется модифицировать из-за мутации вируса.

Как сообщил 12 февраля директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, там разработали технологию, позволяющую быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов COVID-19. По его словам, такой препарат одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов инфекции, «которые будут нам угрожать и будут вокруг нас циркулировать».

В конце декабря 2020 года вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нет оснований сомневаться в эффективности российской вакцины против британского штамма COVID-19. В том же месяце в Великобритании выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Позже он распространился на 86 стран, сообщали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).

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