В отношении СМИ-иноагентов составлено 195 протоколов об отсутствии маркировки

В отношении радиовещательной организации «Радио Свобода» и ее генерального директора составлено 195 протоколов об административном правонарушении из-за отсутствия маркировки о статусе иностранного агента. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«На сегодняшний день за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 195 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ. Протоколы в отношении ООО «РСЕ/РС» и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что представители РСЕ/РС присутствовали на возбуждении дел 12 и 13 января, а также 3 февраля. Остальные дела возбуждаются без присутствия представителей.

В ведомстве добавили, что Мировой суд рассмотрел уже 71 дело. По всем из них вынесены решения о назначении штрафов. Общая сумма штрафов составила 19,3 млн рублем.

10 февраля Роскомнадзор сообщал, что в отношении радиовещательной организации «Радио Свобода» и ее генерального директора составлено 166 административных протоколов о правонарушении из-за отсутствия маркировки иностранного агента. Таким образом, за пять дней было возбуждено порядка 29 новых дел.

По закону «О средствах массовой информации» материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иностранного агента, могут размещаться в России только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении «Радио Свобода» были составлены протоколы.

2 февраля 2021 года несколько СМИ-иноагентов, принадлежащих ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также их владелец и гендиректор уже были оштрафованы на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировки.