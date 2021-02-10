В отношении «Радио Свобода» составлено 166 протоколов об отсутствие маркировки

В отношении радиовещательной организации «Радио Свобода» и ее генерального директора составлено 166 протоколов об административном правонарушении из-за отсутствия маркировки иностранного агента. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

По закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иностранного агента, могут размещаться в России только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении «Радио Свобода» были составлены протоколы.

«Мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 11 млн рублей. Контроль за исполнением требований законодательства СМИ-иноагентами будет продолжен», — уточнили в пресс-службе ведомства «Интерфаксу».

2 февраля 2021 год несколько СМИ-иноагентов, принадлежащих ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также их владелец и гендиректор уже были оштрафовали на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировки.

Уточняется, что не поставили маркировку сайты СМИ-иноагентов: «телеканал «Настоящее Время», «Сибирь. Реалии», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также «Idel.Реалии» (Иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иноагента).

Ранее, 27 января, владелец ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» был оштрафован на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки на сайтах СМИ-иноагентств «Крым.Реалии» и «Фактограф».