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СМИ-иноагентов оштрафовали на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки

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В Роскомнадзоре в среду, 27 января, сообщили, что оштрафовали СМИ-иноагентов на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки информации.

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Речь идет о сайтах «Крым.Реалии» и «Фактограф». Штраф получил их владелец ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

«Два протокола по 500 тыс. рублей, а также гендиректор организации — два протокола по 50 тыс. рублей. Общая сумма штрафа составила 1,1 млн рублей», — сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве напомнили, что согласно российскому закону «О СМИ», материалы СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

Первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов были составлены Роскомнадзором 12 января.

В конце декабря стало известно, что Роскомнадзор составит протоколы в отношении девяти СМИ-иноагентов за нарушение правил маркировки.

28 декабря Минюст России впервые включил в реестр СМИ физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. В настоящее время в этом списке 17 позиций.

В октябре Роскомнадзор предупреждал, что будет штрафовать СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов, информирующей об этом статусе.

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