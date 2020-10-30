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РКН предупредил о штрафах СМИ-иноагенты за отсутствие маркировки

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Роскомнадзор будет штрафовать СМИ-иноагенты за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов, информирующей об этом статусе. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщается на сайте ведомства.

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«Вступил в силу приказ Роскомнадзора, устанавливающий форму и порядок маркировки материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента (СМИ-иноагентов)», — говорится в сообщении.

Приказ определяет требования к размещению указания в зависимости от типа материалов: текстовых, аудио, аудиовизуальных.

«Сообщения и материалы СМИ-иноагента, распространяемые на территории России, должны сопровождаться указанием: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. <...> Несоблюдение СМИ-иноагентом формы и порядка маркировки влечет административную ответственность», — говорится в сообщении.

Реестр СМИ-иноагентов ведет Министерство юстиции Российской Федерации. В настоящее время, по информации Роскомнадзора, в него включены 10 ресурсов и одна организация.

Ранее в этот день стало известно, что Роскомнадзор попросил СМИ не публиковать затрагивающие чувства верующих материалы. Позиция государственных органов власти в отношении подобных материалов религиозной тематики всегда была однозначной и последовательной.

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