РКН попросил СМИ не публиковать затрагивающие чувства верующих материалы

Роскомнадзор призвал не распространять в СМИ материалы, затрагивающие чувства верующих, так как это считается разжиганием религиозной розни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в пятницу, 30 октября.

«В связи с публикациями в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих, Роскомнадзор обращает внимание российских СМИ, что информация подобного содержания вступает в противоречие с морально-нравственными, этическими и культурными нормами, выработанными за века совместного проживания на общей территории представителей разных народов и религиозных конфессий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что позиция государственных органов власти в отношении подобных материалов религиозной тематики всегда была однозначной и последовательной.

Публикация в СМИ материалов, затрагивающих чувства верующих, расценивается Роскомнадзором «оскорбительным и унижающим достоинство представителей религиозных конфессий и объединений, квалифицируется как разжигание национальной и религиозной розни». Это, в свою очередь, является нарушением законов «О средствах массовой информации» и «О противодействии экстремистской деятельности».

«Роскомнадзор просит все СМИ Российской Федерации воздержаться от публикации материалов, в том числе графических изображений, которые будут расценены как нарушение норм российского законодательства», — говорится в сообщении.

Распространение таких материалов будут пресекать, доступ к ресурсам, распространяющим нарушающую действующее законодательство информацию, будут ограничивать.

Ранее в этот день Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения по репортажу RT о выборах в США. Ограничение было наложено на публикацию от 29 октября. В примечании Twitter говорится, что «этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение». Комментировать публикацию и сделать ее репост нельзя.