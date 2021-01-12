Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов

Первые восемь протоколов об административном правонарушении составлены в отношении СМИ-иноагентов. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в Роскомнадзоре.

«Составлены первые восемь протоколов по ст. 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение СМИ, выполняющими функции иностранного агента, требований закона о маркировке распространяемой ими информации. В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что протоколы поступят в течение трех рабочих дней в мировой суд для принятия решений о наложении административных штрафов.

В Роскомнадзоре напомнили, что ст. 19.34.1 предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц — 500 тыс. рублей, должностных лиц — 50 тыс. рублей.

СМИ были заранее проинформированы о необходимости исполнения требований закона о маркировке, однако должной реакции не последовало, уточнили в ведомстве.

В конце декабря стало известно, что Роскомнадзор составит протоколы в отношении девяти СМИ-иноагентов за нарушение правил маркировки.

По закону материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. СМИ также обязаны снабжать маркировкой материалы, в которых упоминаются «иноагенты».

28 декабря Минюст России впервые включил в реестр СМИ физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. В настоящее время в этом списке 17 позиций.

В октябре Роскомнадзор предупреждал, что будет штрафовать СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов, информирующей об этом статусе.