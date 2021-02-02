СМИ-иноагентов оштрафовали еще на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировки

Несколько СМИ-иноагентов, принадлежащих ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также их владельца и гендиректора оштрафовали еще на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировки. Соответствующие решения об административном наказании вынес во вторник, 2 февраля, мировой суд. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Уточняется, что не поставили маркировку сайты СМИ-иноагентов: «телеканал «Настоящее Время», «Сибирь. Реалии», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», а также «Idel.Реалии» (Иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иноагента).

Штраф назначен на основании протоколов Роскомнадзора, которые были составлены по ст. 19.34.1 КоАП РФ.

«Владелец СМИ — ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» —оштрафован на сумму 2 млн рублей (четыре протокола по 500 тыс. рублей), гендиректор организации — 200 тыс. рублей (четыре протокола по 50 тыс. рублей)», — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что в соответствии с законом «О СМИ» материалы иностранных СМИ, которые выполняют функции иноагентов, должны распространяться на территории РФ с соответствующей маркировкой.

Ранее, 27 января, владелец ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» был оштрафован на 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки на сайтах СМИ-иноагентств «Крым.Реалии» и «Фактограф».

В октябре прошлого года Роскомнадзор предупреждал, что будет штрафовать СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки распространяемых ими материалов, информирующей об этом статусе. Реестр СМИ-иноагентов ведет Министерство юстиции Российской Федерации. В настоящее время, по информации Роскомнадзора, в него включены 10 ресурсов и одна организация.