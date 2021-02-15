На волне хайпа: в чем секрет популярности соцсети Clubhouse

Clubhouse — новая социальная сеть, о которой всё больше разговоров в интернете. Основа приложения — аудиочаты по интересам. Попасть в сообщество можно только по специальным приглашениям, что создает ощущение элитарного интернет-пространства. За короткое время пользователями соцсети стали известные актеры, поп-звезды, предприниматели. «Известия»» разбирались в том, почему Clubhouse быстро стал популярным.

Что такое Clubhouse

Соцсеть Clubhouse появилась в марте 2020 года. Приложение доступно только пользователям iOS, но разработчики обещают скоро представить и версию для Android. Зарегистрироваться в Clubhouse можно двумя способами. Первый — скачать приложение, зарезервировать имя и ждать. Второй — получить приглашение (инвайт) от кого-то из пользователей. Предприимчивые юзеры продают приглашения на онлайн-аукционах типа eBay, цены варьируются от $20 до $800.

Суть Clubhouse — общение в аудиочатах . Каждый пользователь может зайти в «комнату», которая ему интересна, и включиться в беседу на заранее заданные темы. Это может быть что угодно — от обсуждения новых IT-стартапов до воспитания детей. Соцсеть предлагает пользователям «комнаты» в соответствии с указанными при регистрации интересами. Также их можно найти через поиск по ключевым словам. Обсуждения можно запланировать и ограничить круг участников, а можно сделать и полностью открытыми.

Важно, что чаты удаляют сразу после окончания беседы . Зайти и переслушать разговор, как это работает с подкастами и стримами, не получится. За попытку записать беседу предусмотрен бан. Разработчики объясняют, что делают ставку на живой разговор в реальном времени.

Динамика роста популярности Clubhouse впечатляет. Еще в декабре 2020-го в соцсети насчитывалось 600 тыс. юзеров. В начале февраля 2021 года их стало 2,4 млн. Стоимость Clubhouse оценивается в $1 млрд. Один из главных популяризаторов соцсети — предприниматель и миллиардер Илон Маск. В конце января он рассказал в Clubhouse о том, как его стартап Neuralink вживил чип в мозг обезьяны. Благодаря аудиочату с Маском приложение взлетело на вершины чартов стартапов.

14 февраля Маск в своем Twitter (46 млн подписчиков) пригласил побеседовать в соцсети президента России Владимира Путина. Помимо Маска, приложением пользуются создатель Facebook Марк Цукерберг, телеведущая Опра Уинфри, актер Джаред Лето. В России насчитывается около 10 тыс. пользователей Clubhouse. В первую очередь это представители крупных IT-компаний и известные блогеры.

В чем сложности

Эксперты отмечают, что стремительный взлет еще не гарантирует Clubhouse безоблачного будущего. Одна из проблем соцсети — сложности с модерацией . Первый скандал разгорелся полгода назад, когда журналистка Тейлор Лоренс пожаловалась в аудиочате на домогательства в других соцсетях. В ответ слушатели обвинили репортера в попытке привлечь к себе внимание. Лоренс назвала пользователей троллями и потребовала добавить в соцсеть функцию «пожаловаться».

На волне хайпа_2 Фото: Global Look Press/Arnulf Hettrich

Создатели Clubhouse обещают улучшить модерацию, но не очень понятно, как они это смогут сделать без прослушки (записи) разговоров. В этом смысле показателен опыт Китая. Там в соцсети начали обсуждать запрещенные темы — положение уйгурского меньшинства, независимость Тайваня. В результате 8 февраля соцсеть заблокировали.

Вторая проблема Clubhouse — жесткая конкуренция . В конце прошлого года Twitter запустил сервис с похожим функционалом Spaces, пока он работает в тестовом режиме . Ожидается, что Spaces будет отличаться строгой модерацией — пользователи смогут жаловаться и блокировать других юзеров. Известно также, что Facebook работает над созданием аудиочата под рабочим названием Fireside.

Как другие приложения теряли популярность

История знает достаточно примеров того, как пользователи теряли интерес к популярным приложениям. Характерна в этом смысле судьба сервиса Periscope, который специализировался на прямых видеотрансляциях. Приложение запустили в 2015 года, и оно сразу нашло свою аудиторию — за первые 10 дней его скачали 10 млн раз. Periscope освоили работавшие в горячих точках журналисты, организаторы рэп-батлов и обычные пользователи, которые размещали видео вечеринок и путешествий.

Вскоре, однако, функции онлайн-трансляций появились у Facebook и Instagram, потребность в отдельном сервисе у пользователей пропала. Periscope начал терять популярность, его наводнили эротические трансляции, которые модераторы не успевали удалять. В декабре 2020-го владельцы объявили о закрытии проекта.

Еще один пример некогда популярного сервиса — Last.fm . Он полюбился пользователям за многофункциональность — в нем можно было общаться, искать и отмечать посещенные концерты, вести блог и, конечно, слушать музыку. Востребованной также оказалась функция скробблера — специальной программы, которая в фоновом режиме записывала треки, которые пользователь слушал на других музыкальных сервисах. Расцвет Last.fm пришелся на 2007 год, когда сервис выкупили у основателей за рекордные на тот момент в Великобритании $280 млн.

С тех пор, однако, популярность начала падать. Новые владельцы сделали редизайн сайта, в результате чего многие функции стали недоступны. Например, пропала возможность транслировать треки полностью, остались только превью. Пропало встроенное радио, блоги и форумы, панель «обо мне» на личной странице пользователя. Юзеры лишились возможности украшать свой профиль. Всё это вызвало критику и уход многих пользователей с сайта.