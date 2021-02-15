На волне хайпа: в чем секрет популярности соцсети Clubhouse
Clubhouse — новая социальная сеть, о которой всё больше разговоров в интернете. Основа приложения — аудиочаты по интересам. Попасть в сообщество можно только по специальным приглашениям, что создает ощущение элитарного интернет-пространства. За короткое время пользователями соцсети стали известные актеры, поп-звезды, предприниматели. «Известия»» разбирались в том, почему Clubhouse быстро стал популярным.
Что такое Clubhouse
Соцсеть Clubhouse появилась в марте 2020 года. Приложение доступно только пользователям iOS, но разработчики обещают скоро представить и версию для Android. Зарегистрироваться в Clubhouse можно двумя способами. Первый — скачать приложение, зарезервировать имя и ждать. Второй — получить приглашение (инвайт) от кого-то из пользователей. Предприимчивые юзеры продают приглашения на онлайн-аукционах типа eBay, цены варьируются от $20 до $800.
Суть Clubhouse — общение в аудиочатах. Каждый пользователь может зайти в «комнату», которая ему интересна, и включиться в беседу на заранее заданные темы. Это может быть что угодно — от обсуждения новых IT-стартапов до воспитания детей. Соцсеть предлагает пользователям «комнаты» в соответствии с указанными при регистрации интересами. Также их можно найти через поиск по ключевым словам. Обсуждения можно запланировать и ограничить круг участников, а можно сделать и полностью открытыми.
Важно, что чаты удаляют сразу после окончания беседы. Зайти и переслушать разговор, как это работает с подкастами и стримами, не получится. За попытку записать беседу предусмотрен бан. Разработчики объясняют, что делают ставку на живой разговор в реальном времени.
Динамика роста популярности Clubhouse впечатляет. Еще в декабре 2020-го в соцсети насчитывалось 600 тыс. юзеров. В начале февраля 2021 года их стало 2,4 млн. Стоимость Clubhouse оценивается в $1 млрд. Один из главных популяризаторов соцсети — предприниматель и миллиардер Илон Маск. В конце января он рассказал в Clubhouse о том, как его стартап Neuralink вживил чип в мозг обезьяны. Благодаря аудиочату с Маском приложение взлетело на вершины чартов стартапов.
14 февраля Маск в своем Twitter (46 млн подписчиков) пригласил побеседовать в соцсети президента России Владимира Путина. Помимо Маска, приложением пользуются создатель Facebook Марк Цукерберг, телеведущая Опра Уинфри, актер Джаред Лето. В России насчитывается около 10 тыс. пользователей Clubhouse. В первую очередь это представители крупных IT-компаний и известные блогеры.
В чем сложности
Эксперты отмечают, что стремительный взлет еще не гарантирует Clubhouse безоблачного будущего. Одна из проблем соцсети — сложности с модерацией. Первый скандал разгорелся полгода назад, когда журналистка Тейлор Лоренс пожаловалась в аудиочате на домогательства в других соцсетях. В ответ слушатели обвинили репортера в попытке привлечь к себе внимание. Лоренс назвала пользователей троллями и потребовала добавить в соцсеть функцию «пожаловаться».
Создатели Clubhouse обещают улучшить модерацию, но не очень понятно, как они это смогут сделать без прослушки (записи) разговоров. В этом смысле показателен опыт Китая. Там в соцсети начали обсуждать запрещенные темы — положение уйгурского меньшинства, независимость Тайваня. В результате 8 февраля соцсеть заблокировали.
Вторая проблема Clubhouse — жесткая конкуренция. В конце прошлого года Twitter запустил сервис с похожим функционалом Spaces, пока он работает в тестовом режиме. Ожидается, что Spaces будет отличаться строгой модерацией — пользователи смогут жаловаться и блокировать других юзеров. Известно также, что Facebook работает над созданием аудиочата под рабочим названием Fireside.
Как другие приложения теряли популярность
История знает достаточно примеров того, как пользователи теряли интерес к популярным приложениям. Характерна в этом смысле судьба сервиса Periscope, который специализировался на прямых видеотрансляциях. Приложение запустили в 2015 года, и оно сразу нашло свою аудиторию — за первые 10 дней его скачали 10 млн раз. Periscope освоили работавшие в горячих точках журналисты, организаторы рэп-батлов и обычные пользователи, которые размещали видео вечеринок и путешествий.
Вскоре, однако, функции онлайн-трансляций появились у Facebook и Instagram, потребность в отдельном сервисе у пользователей пропала. Periscope начал терять популярность, его наводнили эротические трансляции, которые модераторы не успевали удалять. В декабре 2020-го владельцы объявили о закрытии проекта.
Еще один пример некогда популярного сервиса — Last.fm. Он полюбился пользователям за многофункциональность — в нем можно было общаться, искать и отмечать посещенные концерты, вести блог и, конечно, слушать музыку. Востребованной также оказалась функция скробблера — специальной программы, которая в фоновом режиме записывала треки, которые пользователь слушал на других музыкальных сервисах. Расцвет Last.fm пришелся на 2007 год, когда сервис выкупили у основателей за рекордные на тот момент в Великобритании $280 млн.
С тех пор, однако, популярность начала падать. Новые владельцы сделали редизайн сайта, в результате чего многие функции стали недоступны. Например, пропала возможность транслировать треки полностью, остались только превью. Пропало встроенное радио, блоги и форумы, панель «обо мне» на личной странице пользователя. Юзеры лишились возможности украшать свой профиль. Всё это вызвало критику и уход многих пользователей с сайта.
Третий пример утратившего популярность сервиса — соцсеть MySpace. Основатели стремились сделать сайт, где известные музыканты могли бы общаться со своими поклонниками. В 2006 году пользователями MySpace были рекордные для того времени 60 млн человек. Критику однако вызывало отсутствие единого стандарта профилей пользователей. Кроме того, СМИ раскритиковали основателей за то, что те создавали образ «программистов из гаражей», хотя никогда не бедствовали. Наконец, серьезные проблемы у сервиса начались после того, как его приобрел медиамагнат Рубперт Мердок. В большом холдинге срочные решения тормозились бюрократией, в результате более гибкий Facebook обошел конкурента.