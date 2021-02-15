Посол допустил открытие Индией границ для российских туристов летом

Индия может открыть свои границы для туристов из России летом текущего года в случае благоприятной ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Об сообщил индийский посол в Москве Венкатеш Варма в понедельник, 15 февраля.

«Из-за снижения числа заболевших и вакцинации населения ситуация с коронавирусом будет улучшаться к лету. Если нынешняя тенденция улучшения ситуации с коронавирусом сохранится, то Индия, возможно, летом откроет свои границы для российских туристов», — сказал Варма в беседе с «РИА Новости».

Он напомнил, что российская авиакомпания «Аэрофлот» уже совершает полеты в Индию.

«Мы продвигаемся постепенно, шаг за шагом», — подчеркнул посол.

25 января сообщалось, что Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Индии, Катара и Вьетнама. Соответствующее распоряжение тогда было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В оперштабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции также сообщили, что пассажирское авиасообщение с Вьетнамом, Индией и Катаром возобновляется с 27 января. В частности, рейсы по маршруту Москва–Дели будут осуществляться по два раза в неделю.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения с рядом стран снимались.