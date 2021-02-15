Эксперт ВОЗ рекомендовал переболевшим коронавирусом вакцинироваться

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы коронавирусом, вызывающим COVID-19», — рассказала Сваминатан в интервью, опубликованном в Twitter.

Она также заявила о том, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается «иммунный ответ». Однако не у всех пациентов он является в достаточной степени сильным.

«Речь идет особенно о тех, кто был очень слабо инфицирован и порой даже не знал об этом, поскольку болезнь прошла без симптомов», — поясняет эксперт.

Именно поэтому, по ее словам, ВОЗ рекомендует сделать прививку.

«Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа», — отметила Сваминатан.

Она пояснила, что у организации пока нет ответа на вопрос о том, какова продолжительность иммунитета от заражения коронавирусом. Эксперт также напомнила, что вакцинироваться от COVID-19 могут только взрослые.

«Исследования, касающиеся детей, скоро начнутся, и в ближайшие несколько месяцев мы получим больше данных», — отметила она.

Ранее, 15 февраля, врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, нужно ли переболевшим коронавирусом вакцинироваться. Об этом он написал в своем Instagram. По его словам, ученые сходятся во мнении, что прививать следует даже переболевших.

Специалист подчеркнул, что после вакцинации уровень иммунной защиты и антител выше, чем после перенесенного заболевания.

13 февраля профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что вакцинировавшиеся от COVID-19 могут быть бессимптомными распространителями этой инфекции. Она подчеркнула, что любая из применяемых сейчас вакцин от этого вируса не избавляет сделавшего прививку от необходимости носить маску.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин.

Сделать прививку можно бесплатно препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он является первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

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