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Врач объяснил необходимость вакцинироваться переболевшим COVID-19

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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, нужно ли переболевшим коронавирусом вакцинироваться. Об этом он в понедельник, 15 февраля, написал в своем Instagram.

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«На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая — прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел», — говорится в публикации.

Специалист подчеркнул, что после вакцинации уровень иммунной защиты и антител выше, чем после перенесенного заболевания.

13 февраля профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что вакцинировавшиеся от COVID-19 могут быть бессимптомными распространителями этой инфекции. Она подчеркнула, что любая из применяемых сейчас вакцин от этого вируса не избавляет сделавшего прививку от необходимости носить маску.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин.

Сделать прививку можно бесплатно препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он является первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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