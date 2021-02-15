Кравцов заявил о переходе большинства школ на очную форму обучения

В большинстве российских школ обучение проходит в очном формате. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Сегодня закрыто всего несколько школ, каждый день идет мониторинг, ситуация меняется, но только небольшое количество школ закрыто либо в связи с эпидситуацией, либо в связи с морозами, как в Якутии. <…> В целом во всех регионах идет традиционное очное обучение, <…> сегодня серьезной опасности [в связи с коронавирусом] нет», ― сказал он в интервью на телеканале «Россия 24».

Министр подчеркнул, что в случае возникновения необходимости перевести школу на онлайн-формат такое решение будет принимать оперштаб того или иного региона. Также Кравцов отметил, что может закрыться частично школа или класс для обеспечения здоровья учащихся.

Кроме того, глава ведомства призвал не отходить от требований Роспотребнадзора, так как с их помощью обеспечивается максимальная защита школьников и преподавателей.

Ранее, 13 февраля, Кравцов сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем.

С 18 января большинство школ в России вернулись к очной форме обучения. Вместе с тем 15 января Кравцов напоминал, что родители школьников могут выбирать между очной и дистанционной формами обучения.

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