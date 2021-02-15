Глава МИД Перу подала в отставку из-за вакцинации вне очереди

Глава МИД Перу Элисабет Астете подала в воскресенье, 14 февраля, прошение об отставке. Причиной ухода с поста стала ее вакцинация от коронавируса до начала кампании иммунизации населения. Президент страны Франсиско Сагасти принял прошение министра, о чем сообщил в своем Twitter.

«После того, как в декабре 2020 года и в январе 2021 года я контактировала с несколькими официальными лицами, тесты которых на COVID-19 дали положительные результаты... я приняла предложение получить первую дозу вакцины Sinopharm 22 января 2021 года из, как я поняла, партии, оставшейся в распоряжении Университета Каэтано Эредиа», — приводит агентство ANDINA заявление Астете.

На прошлой неделе из-за скандала с вакцинацией в отставку ушла министр здравоохранения страны Пилар Маццетти. Ранее стало известно, что бывший президент Перу Мартин Вискарра привился еще в октябре минувшего года, когда находился у власти.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, на ее решение повлиял тот факт, что ей пришлось пройти несколько тестов на возможное заражение и в свои 68 лет она входит в группу риска. Ошибку экс-главы государства она решила не повторять и подала в отставку.

В начале февраля в страну прибыл самолет с первой партией китайской вакцины от коронавируса Sinopharm. Власти страны подписали контракт, согласно которому в 2021 году в страну будет поставлено 38 млн доз препарата. Первый миллион доз вакцины ожидают в середине февраля, в Перу организована третья фаза его клинических испытаний.

26 января Перуанский университет Каэтано Эредиа (UPCH) сообщил о смерти участницы третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 китайской компании Sinopharm от пневмонии, вызванной коронавирусом.

В другом сообщении университета уточняется, что смерть женщины не имеет отношения к вакцине, так как в ходе испытаний она получила плацебо.

16 января, власти Перу подписали соглашение о неразглашении с российским Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи с целью последующего приобретения вакцины от коронавируса «Спутник V». В российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что препарат может быть зарегистрирован в этой латиноамериканской стране в течение месяца.