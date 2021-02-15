Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Премьер-министр Японии сообщил о 153 пострадавших от землетрясения
Мир
Годовщина гибели экс-премьера спровоцировала новые политические разборки в Ливане
Мир
Ключевой фондовый индекс в Японии достиг максимума за последние 30 лет
Общество
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
Мир
Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале недалеко от столицы
Общество
Синоптик предупредил жителей Москвы об утренних морозах
Армия
Российские РЛС успешно опробовали на гиперзвуковых целях
Мир
Каталонские сепаратисты получают большинство в парламенте
Общество
Роспотребнадзор сообщил о регистрации теста на британский штамм
Сюжет:

Глава МИД Перу подала в отставку из-за вакцинации вне очереди

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД Перу Элисабет Астете подала в воскресенье, 14 февраля, прошение об отставке. Причиной ухода с поста стала ее вакцинация от коронавируса до начала кампании иммунизации населения. Президент страны Франсиско Сагасти принял прошение министра, о чем сообщил в своем Twitter.

Укол совести: в ЕС разгораются скандалы вокруг вакцинации
Знаменитости и политики делают прививку от СOVID-19 вне очереди

«После того, как в декабре 2020 года и в январе 2021 года я контактировала с несколькими официальными лицами, тесты которых на COVID-19 дали положительные результаты... я приняла предложение получить первую дозу вакцины Sinopharm 22 января 2021 года из, как я поняла, партии, оставшейся в распоряжении Университета Каэтано Эредиа», — приводит агентство ANDINA заявление Астете.

На прошлой неделе из-за скандала с вакцинацией в отставку ушла министр здравоохранения страны Пилар Маццетти. Ранее стало известно, что бывший президент Перу Мартин Вискарра привился еще в октябре минувшего года, когда находился у власти.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, на ее решение повлиял тот факт, что ей пришлось пройти несколько тестов на возможное заражение и в свои 68 лет она входит в группу риска. Ошибку экс-главы государства она решила не повторять и подала в отставку.

В начале февраля в страну прибыл самолет с первой партией китайской вакцины от коронавируса Sinopharm. Власти страны подписали контракт, согласно которому в 2021 году в страну будет поставлено 38 млн доз препарата. Первый миллион доз вакцины ожидают в середине февраля, в Перу организована третья фаза его клинических испытаний.

26 января Перуанский университет Каэтано Эредиа (UPCH) сообщил о смерти участницы третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 китайской компании Sinopharm от пневмонии, вызванной коронавирусом.

В другом сообщении университета уточняется, что смерть женщины не имеет отношения к вакцине, так как в ходе испытаний она получила плацебо.

16 января, власти Перу подписали соглашение о неразглашении с российским Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи с целью последующего приобретения вакцины от коронавируса «Спутник V». В российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что препарат может быть зарегистрирован в этой латиноамериканской стране в течение месяца.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021