В Перу от COVID-19 скончалась участница испытаний вакцины Sinopharm

Участница третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 китайской компании Sinopharm в Перу умерла от пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом 26 января сообщается на сайте Перуанского университета Каэтано Эредиа (UPCH), ответственного за проведение исследования.

«С сожалением сообщаем, что одна из наших добровольцев скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19 . Мы выражаем соболезнования ее семье», — говорится в коммюнике университета.

Отмечается, что лечение участницы испытаний началось сразу после выявления заболевания. Она находилась в медицинском учреждении под присмотром врачей.

В другом сообщении университета уточняется, что смерть женщины не имеет отношения к вакцине, так как в ходе испытаний она получила плацебо.

В конце прошлого года стало известно, что в Перу в начале января 2021-го завершатся доклинические испытания на животных национальной вакцины от COVID-19.

Как сообщал глава лаборатории биоинформатики, молекулярной биологии и технологических разработок университета Каэтано Эредиа Мирко Симик, если будут получены необходимые средства, то исследования на добровольцах может начаться в конце января.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

На следующий день, 15 января, сообщалось, что бельгиец, получив прививку от коронавирусной инфекции, скончался через пять дней после вакцинации. Чтобы установить, была ли связь между вакцинацией и гибелью человека, проводится расследование.