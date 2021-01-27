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В Перу от COVID-19 скончалась участница испытаний вакцины Sinopharm

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Участница третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 китайской компании Sinopharm в Перу умерла от пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом 26 января сообщается на сайте Перуанского университета Каэтано Эредиа (UPCH), ответственного за проведение исследования.

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«С сожалением сообщаем, что одна из наших добровольцев скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19 . Мы выражаем соболезнования ее семье», — говорится в коммюнике университета.

Отмечается, что лечение участницы испытаний началось сразу после выявления заболевания. Она находилась в медицинском учреждении под присмотром врачей.

В другом сообщении университета уточняется, что смерть женщины не имеет отношения к вакцине, так как в ходе испытаний она получила плацебо.

В конце прошлого года стало известно, что в Перу в начале января 2021-го завершатся доклинические испытания на животных национальной вакцины от COVID-19.

Как сообщал глава лаборатории биоинформатики, молекулярной биологии и технологических разработок университета Каэтано Эредиа Мирко Симик, если будут получены необходимые средства, то исследования на добровольцах может начаться в конце января.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

На следующий день, 15 января, сообщалось, что бельгиец, получив прививку от коронавирусной инфекции, скончался через пять дней после вакцинации. Чтобы установить, была ли связь между вакцинацией и гибелью человека, проводится расследование.

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