Делегация РФ в Вене завела канал в Telegram

Делегация России в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями завела канал в Telegram. Ранее аккаунт миссии заблокировали в Twitter без объяснения причин. Все же после жалоб сервис вернул доступ к учетной записи, передает телеканал «Известия». Делегация РФ надеется, что данный эпизод был лишь техническим сбоем. В противном случае, по мнению дипломатов, жест Twitter можно расценить как грубейшее проявление цензуры, а также неуважение к праву своих пользователей на свободу доступа к информации.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.