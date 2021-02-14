В Петербурге задержан гражданин, прокативший полицейского на капоте

В Петербурге задержан мужчина, зацепивший полицейского на авто. Водитель провез правоохранителя на капоте машины около 100 метров. Нарушитель пытался скрыться с места происшествия на авто, сообщает телеканал «Известия». До инцидента 33-летний водитель устроил драку в уличном павильоне.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.