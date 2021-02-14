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Французский политолог назвал «Спутник V» геополитической победой России

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Вакцина от COVID-19 «Спутник V» помогает России одержать геополитическую победу. Такое заявление сделал в воскресенье, 14 февраля, французский политолог Паскаль Бонифас в интервью изданию Ouest-France.

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По его словам, разработка вакцины от коронавируса и проблема с ее распределением привели к появлению «вакцинной дипломатии». Эксперт отметил, что западные страны показывают себя в ней не лучшим образом, а Россия побеждает в геополитической битве.

«Когда Путин представлял свою вакцину, было много насмешек. Ее название, «Спутник» производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает», — подчеркнул Бонифас.

12 февраля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что «Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире.

Отмечалось, что вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке, что превышает планы фонда.

9 февраля стало известно, что РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Когда будет одобрена заявка, пока неизвестно.

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.

Согласно публикации медицинского журнала The Lancet, эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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