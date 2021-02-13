Прямой эфир
Спорт
Россияне пришли вторыми на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам
Спорт
Нападающий «Барселоны» назван лучшим молодым футболистом планеты
Мир
В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7
Мир
В Польше допустили передачу штамма COVID-19 от норок человеку
Мир
Эксперт предрек украинской экономике «сильнейший удар» от Китая
Общество
Инфекционист напомнил о важности соблюдения мер профилактики COVID-19
Мир
В США российские атомные подлодки назвали реальной угрозой для НАТО
Общество
Москвичей предупредили о продолжении метели и усилении ветра
Мир
В МИДе объяснили ротацией отъезд ряда дипломатов РФ из Лондона

Сергей Лазарев прокомментировал поединки блогеров с бойцами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что пока не хотел бы участвовать в боях, но не против посмотреть, как, например, блогеры сразятся в поединках.

«Пусть блогеры там помочат друг друга. Знаете, с меня достаточно участия в конкурсах. Мне этого не хватало, сейчас со всей силы бухнулся в танцы. Это очень сложно, энергозатратно. Если я погружаюсь в какой-то проект, то я погружаюсь на 100%. Бои пока без меня», — цитирует артиста РЕН ТВ 13 февраля.

Скандальный ринг: что ждать от боев Кокляева и Дацика
Знаменитый стронгмен сразится с блогером Артемом Тарасовым, а боец MMA — c камерунцем Тайсоном Дижоном

Накануне рэпер Джиган потренировался с участниками турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — самбистом и бойцом смешанного стиля Максом «Шатуном» Новоселовым и блогером Артемом Тарасовым.

В ходе турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов проведет бой со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021