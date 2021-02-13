Сергей Лазарев прокомментировал поединки блогеров с бойцами

Российский певец Сергей Лазарев рассказал, что пока не хотел бы участвовать в боях, но не против посмотреть, как, например, блогеры сразятся в поединках.

«Пусть блогеры там помочат друг друга. Знаете, с меня достаточно участия в конкурсах. Мне этого не хватало, сейчас со всей силы бухнулся в танцы. Это очень сложно, энергозатратно. Если я погружаюсь в какой-то проект, то я погружаюсь на 100%. Бои пока без меня», — цитирует артиста РЕН ТВ 13 февраля.

Накануне рэпер Джиган потренировался с участниками турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — самбистом и бойцом смешанного стиля Максом «Шатуном» Новоселовым и блогером Артемом Тарасовым.

В ходе турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов проведет бой со спортсменом силовых видов спорта Михаилом Кокляевым.

Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.