В подмосковных Химках дан старт центральной гонке «Лыжня России»

В подмосковных Химках был дан старт всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Мероприятие проводится уже в 39-й раз.

Центральной площадкой гонки стал олимпийский центр «Планерная» в Химках. Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.

«Уверен, этот день подарит нам много эмоций. От имени Минспорта поздравляю вас, благодарю всех организаторов, которые организовали проведение этого мероприятия в такой непростой период», — сказал на церемонии открытия центрального старта министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее в этот же день участников, организаторов и гостей гонки поприветствовал президент России Владимир Путин. Российский лидер в обращении пожелал лыжникам успехов и всего наилучшего.

Также участников поприветствовал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, он пожелал им удачных стартов и отличного настроения. Как отмечал вице-премьер, участие в мероприятии примут более 1,5 млн россиян.

«Лыжня России» проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».