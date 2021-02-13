Чернышенко поприветствовал участников гонки «Лыжня России»

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко 13 февраля поприветствовал участников всероссийской массовой гонки «Лыжня России» по всей стране.

«Без малого 40 лет «Лыжня России» объединяет любителей одного из самых популярных видов спорта. <..> На старт выходят поклонники лыжных гонок, начинающие и профессиональные спортсмены, а также ветераны спорта. Главное, что этот масштабный зимний праздник привлекает россиян к занятиям массовым спортом и здоровому образу жизни. Удачных стартов и отличного настроения!» — сказал он.

По словам вице-премьера, участие в мероприятии примут более 1,5 млн россиян.

Ранее в этот же день участников, организаторов и гостей гонки поприветствовал президент России Владимир Путин. Глава государства в обращении пожелал лыжникам успехов и всего наилучшего.

Всероссийская гонка «Лыжня России» проходит в 39-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта России, Федерация лыжных гонок РФ, а также исполнительные власти регионов в области физической культуры и спорта.