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Чернышенко поприветствовал участников гонки «Лыжня России»

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Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко 13 февраля поприветствовал участников всероссийской массовой гонки «Лыжня России» по всей стране.

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«Без малого 40 лет «Лыжня России» объединяет любителей одного из самых популярных видов спорта. <..> На старт выходят поклонники лыжных гонок, начинающие и профессиональные спортсмены, а также ветераны спорта. Главное, что этот масштабный зимний праздник привлекает россиян к занятиям массовым спортом и здоровому образу жизни. Удачных стартов и отличного настроения!» — сказал он.

По словам вице-премьера, участие в мероприятии примут более 1,5 млн россиян.

Ранее в этот же день участников, организаторов и гостей гонки поприветствовал президент России Владимир Путин. Глава государства в обращении пожелал лыжникам успехов и всего наилучшего.

Всероссийская гонка «Лыжня России» проходит в 39-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта России, Федерация лыжных гонок РФ, а также исполнительные власти регионов в области физической культуры и спорта.

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