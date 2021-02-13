Путин направил телеграмму участникам гонки «Лыжня России»

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Соответствующая телеграмма опубликована в субботу, 13 февраля, на сайте Кремля.

«Отрадно, что традиция проведения этих замечательных и очень популярных соревнований не прерывается уже много лет. Из года в год в них принимают участие десятки тысяч людей разных поколений по всей стране. Этот зимний праздник объединяет тех, кто искренне любит лыжный спорт, с удовольствием занимается физической культурой, своей приверженностью к здоровому, активному образу жизни подает пример другим», — сказал глава государства.

Также президент выразил уверенность в том, что мероприятие запомнится доброжелательной, теплой атмосферой и хорошими спортивными результатами.

В заключение Путин пожелал участникам гонки успехов и всего наилучшего.

Всероссийская гонка «Лыжня России» проходит в субботу в 39-й раз. Ее организаторами являются Министерство спорта России, Федерация лыжных гонок РФ, а также исполнительные власти регионов в области физической культуры и спорта.

8 февраля сообщалось, что в Липецке ограничили возраст участников «Лыжни России». Пробежать положенную дистанцию смогут любители этого вида спорта не старше 64 лет.

В свою очередь Волгоградская область отказалась от массовых гонок из-за пандемии коронавирусной инфекции.