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Возраст участников «Лыжни России» в Липецке ограничили из-за COVID-19

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Организаторы главной лыжной гонки страны «Лыжня России – 2021» в Липецке ограничили возраст ее участников. Пробежать дистанцию 13 февраля смогут спортсмены не старше 64 лет. Это связано с мерами, принятыми из-за коронавирусной инфекции.

Регистрироваться на гонку, которая пройдет в районе села Пады в Липецком районе, в режиме онлайн можно уже сейчас. В данный момент о своем желании заявили 490 липчан. Офлайн-регистрация будет проходить в стартовом городке в день состязаний.

Сначала 500 м пробегут дети 2011 года рождения и моложе. Затем начнется распределение участников по стартовым карманах, а потом состоится церемония открытия. Запланирован единый старт на дистанциях 5 км и 10 км.

Участники соревнований до 18 лет имеют право стартовать только при наличии медицинской справки, а старшие спортсмены отвечают за свое здоровье самостоятельно.

Спортсмены, завоевавшие с первого по третье места в каждой возрастной группе, получат медали и дипломы. Победителям вручат кубки Министерства спорта. Кубки, грамоты и призы департамента спорта получат самые юные и самые возрастные участники, пишет Lipetskmedia.

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