Издевательства украинского стоматолога над детьми попали на видео

Украинский стоматолог била и издевалась над детьми. Одного из маленьких пациентов врач ударила головой о кушетку. Ирина Кравчук, владелица частной клиники, все обвинения отрицает, передает телеканал «Известия». По версии врача, ребёнок вырывался и она пыталась его афиксировать. На стоматолога всё больше жалоб родителей в соцсетях. Кравчук наняла себе адвоката.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.