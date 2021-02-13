В Эстонии суд отклонил жалобу на закрытие русской школы в городе Кейла

Окружной суд эстонской столицы в пятницу, 12 февраля, отклонил жалобу на решение о закрытии единственной русской школы в городе Кейла. Об этом сообщил портал ERR.

По его данным, суд отклонил поданную ранее апелляцию родителей школьников и оставил в силе принятое в августе прошлого года решение Таллинского административного суда о закрытии учебного заведения.

Ранее, 26 ноября 2019 года, городское собрание Кейлы подавляющим большинством голосов поддержало решение о слиянии эстонской Кейлаской школы и Кейлаской основной школы. Таким образом, с 1 сентября 2020 года набора в первый класс, где обучение проходит на русском языке в городе не было. Правозащитная некоммерческая организация (НКО) «Русская школа Эстонии» выразила протест. Также против этого решения выступил попечительский совет Кейлаской основной школы, а также многие родители, организовав пикет.

1 декабря 2020 года посольство России в Эстонии заявило, что власти балтийской республики так и не смогли обеспечить равные права всем меньшинствам, особенно русскоязычным.

4 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й министерской онлайн-сессии комитета министров Совета Европы заявил, что Совет Европы не должен игнорировать дискриминацию миллионов русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике — этот апартеид XXI века. По его словам, сотни тысяч человек числятся как неграждане и не имеют базовых прав.

В последние годы в странах Балтии ведется политика отказа от русского языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском. При этом только в Латвии почти 40% населения говорит по-русски.