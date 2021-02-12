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Администрация США намерена добиваться выдачи Ассанжа

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Соединенные Штаты собираются добиваться от Великобритании экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщила газета The New York Times.

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Представитель Министерства юстиции США Марка Раймонди в комментарии изданию заявил, что новая американская администрация продолжит работу в этом направлении.

Ранее, 4 января, суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа из Великобритании в США. По мнению судьи, журналист, с высокой вероятностью, покончит с собой в американской тюрьме.

Министерство юстиции США выразило разочарование решением Лондонского суда, а также заявило о намерении подать апелляцию и продолжить добиваться экстрадиции.

6 января Лондонский суд рассмотрел прошение об освобождении Ассанжа под залог и принял решение отказать.

В конце декабря 2020 года стало известно, что в бундестаге ФРГ будет создана специальная рабочая группа с целью освобождения Ассанжа.

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. В частности, ему инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим случаем раскрытия секретной информации.

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