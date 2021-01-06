Лондонский суд отказал Ассанжу в освобождении под залог

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не может быть освобожден под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры, которая добивается его экстрадиции в США. Об этом заявила на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне судья Ванесса Барайтсер в среду, 6 января.

«Я убеждена, что господин Ассанж не явится в суд на рассмотрение апелляции, если сегодня его отпустят на свободу», — приводит Deutsche Welle слова судьи.

Сторонники Ассанжа собрались возле здания суда, в котором прошло заседание. Начала процесса ожидали более 30 журналистов. Одна из его сторонниц заявила, что поддерживающие основателя WikiLeaks будут требовать от британского суда его выпуска под залог.

Администрация WikiLeaks также отметила, что собирается оспорить отказ суда в освобождении Ассанжа под залог.

Накануне сторонники американца отпраздновали отказ британского суда экстрадировать его в США. Они пообещали продолжать борьбу за права заключенного.

В тот же день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал предложить политическое убежище основателю WikiLeaks в своей стране.

4 января суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты. По словам судьи, он, скорее всего, покончит с собой в американской тюрьме.

Минюст США разочаровался отказом Лондона в экстрадиции и заявил о планах оспаривать это решение.

Невеста американца Стелла Моррис призвала действующего президента США Дональда Трампа помиловать основателя WikiLeaks.

В 2019 году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Ему грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время журналист находится в лондонской тюрьме, куда его доставили после того как его выдало властям посольство Эквадора. Там он скрывался с 2012 года.