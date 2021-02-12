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Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

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Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в мире пользователем социальных сетей, набравшим 500 млн подписчиков. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщает портал Bleacher Report.

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Как уточняется, в Instagram на спортсмена подписаны 261 млн человек, в Facebook — 148 млн, а в Twitter — 91 млн.

Спортсмен является самым популярным в соцсети Instagram, на втором месте оказалась американская певица Ариана Гранде — на нее подписано 217 млн пользователей. Замыкает тройку лидеров американский рестлер и киноактер Дуэйн «Скала» Джонсон с 212 млн подписчиков.

Четвертое место занимает Ким Кардашьян с 204 млн подписчиков, на пятом месте находится аргентинский футболист Лионель Месси — у него 178 млн фолловеров.

В начале января стало известно, что Роналду стал первым человеком в мире, на чей аккаунт в Instagram подписались 250 млн человек. По этому показателю его обходит только официальный аккаунт самой соцсети, на который подписано 382 млн пользователей.

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