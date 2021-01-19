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Ким Кардашьян похвасталась 200 млн подписчиков в Instagram

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Американская теледива и бизнесвумэн Ким Кардашьян выпустила новый пост в своем Instagram, в котором указала, что на нее уже подписано 200 млн пользователе этой соцсети.

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«200 миллионов. Спасибо большое за любовь»,— написала она в понедельник, 18 января.

Аккаунт Ким в Instagram на сегодняшний день занимает четвертое месте в мире по числу фолловеров. Самым популярным в этой соцсети оказался португальский нападающий итальянского ФК «Ювентус» Криштиану Роналду с 255 млн подписчиков, на втором месте разместилась американская певица Ариана Гранде — на нее подписано 217 млн пользователей. Замыкает тройку лидеров американский рестлер и киноактер Дуэйн «Скала» Джонсон с 212 млн подписчиков. На пятом месте, уже после Ким, находится аргентинский футболист Лионель Мэсси со 178 млн фолловеров.

В декабре прошлого года журнал Forbes составил рейтинг больше всего заработавших за 2020 год мировых знаменитостей, и первые две строчки заняли сестра Ким Кайли Дженнер, обогатившаяся на $590 млн, и супруг теледивы, музыкант Канье Уэст, заработавший $170 млн. Третью позицию занял теннисист Роджер Федерер с $106 млн.

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