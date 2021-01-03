Роналду первым в мире набрал 250 млн подписчиков в Instagram

Форвард итальянского футбольного клуба «Ювентус» португалец Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, на чей аккаунт в Instagram подписались 250 млн человек.

По этому показателю его обходит только официальный аккаунт самой соцсети, на который подписано 382 млн пользователей.

Второе место по числу подписчиков занимает Instagram-аккаунт американской певицы Арианы Гранде с 214 млн подписчиков, замыкает тройку лидеров бывший рестлер, актер и продюсер Дуэйн Джонсон (2019 млн подписчиков).

Самый популярный футболист в Instagram после Роналду — нападающий «Барселоны» Лионель Месси (175 млн подписчиков).

Ранее, 31 декабря, сообщалось, что самой популярной фотографией в Instagram в 2020 году пользователи назвали снимок Роналду с Марадоной. Фото футболистов оценили 19,5 млн человек.

В конце декабря Роналду был признан лучшим футболистом XXI века и получил награду на Globe Soccer Awards в Дубае.