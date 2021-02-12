Дацик перед боем с Дижоном сбросил 20 кг

Российский боец Вячеслав Дацик сбросил 20 кг перед боем с камерунским боксером Тайсоном Дижоном. Об этом сообщил в пятницу, 12 февраля, телеканал РЕН ТВ.

Как рассказал спортсмен, он подтянул физическую форму и решил проблему с выносливостью. На данный момент Дацик весит приблизительно от 127 до 129 кг.

«Соперника никак не оцениваю. Я оцениваю только себя, свою дыхалку и то, как я за два месяца подготовился. За два месяца я скинул уже больше 20 кг. Самое главное, чтобы было хорошее дыхание», — поделился Дацик с телеканалом.

Боец добавил, что из-за предстоящего поединка с Дижоном он перестраивает свою технику ведения боя.

«Я немножко перестраиваюсь, поскольку у меня другая техника боя, более уличная. У меня есть навыки борьбы, ударной борьбы. Естественно, я тайбоксер. У меня основная задача — удары ногами, коленями, локтями, ближний бой. Но, я думаю, руками бить умею. Муай-тай и в боксе поможет произвести и показать красивый нокаут», — рассказал спортсмен.

По словам Дацика, уличный стиль отличается от боксерской техники и в боксе есть своя культура боя.

«Когда выходишь на ринг, у тебя обычно падает забрало. Бойцам обычно сложно биться в рамках правил. Забрало упало, а ты идешь в бой, тебе пофиг, ты просто рвешь противника. Бокс — это культурный вид спорта, где многих вещей нельзя делать. Придется себя сдерживать и драться в рамках культуры, определенных правил. Это сложно, но будем стараться», — объяснил боец.

Дацик и Дижон встретятся на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля. Турнир пройдет в московском концертном зале «Вегас Сити Холл». Турнир покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо Дацика и Дижона, в турнире выступят видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Ранее, 5 февраля, тренер по ММА спрогнозировал исход боя Вячеслава Дацика против Тайсона Дижона. По его мнению, российский боец уступит камерунскому Тайсону, если не проявит себя в самом начале боя.

В конце января Дижон попытался разозлить Дацика и сказал следующее: «Слава, я иду за тобой. Я голову тебе засушу!» После этого камерунец зарычал и продемонстрировал угрожающий жест. Дацик без эмоций воспринял угрозы своего соперника, при этом добавив, что готовится «убивать на ринге» Дижона.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предположил, что Дацик одолеет Дижона. Однако, в свою очередь, спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов считает, что россиянин находится в плохой форме и у него не хватит сил в бою.