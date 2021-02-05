Тренер по ММА спрогнозировал исход боя Дацика против Дижона

Российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик уступит камерунскому боксеру Тайсону Дижону в поединке, если не попадет в соперника в первые минуты боя. Такое мнение в пятницу, 5 февраля, высказал РЕН ТВ мастер спорта международного класса по боевому самбо, тренер по единоборствам Илья Ходкевич.

«Если Дацик не попадет вначале, то заберет [победу] боксер. Если не начнется борьба. Хотя я не помню, чтобы Дацик суперборолся. Думаю, если Дацик не попадет в самом начале, то на более поздней дистанции выиграет боксер», — спрогнозировал эксперт.

Дацик и Дижон встретятся в рамках турнира «Короли ринга» с участием именитых боксеров, бойцов смешанных единоборств и популярных блогеров, который состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

В рамках турнира, помимо Дацика и Дижона, встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

В конце января Дижон попытался разозлить Дацика и сказал следующее: «Слава, я иду за тобой. Я голову тебе засушу!» После этого камерунец зарычал и продемонстрировал угрожающий жест. Дацик без эмоций воспринял угрозы своего соперника, при этом добавив, что готовится «убивать на ринге» Дижона.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предположил, что Дацик одолеет Дижона. Однако, в свою очередь, спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов считает, что россиянин находится в плохой форме и у него не хватит сил в бою.