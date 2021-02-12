В Минздраве рассказали о способном вызывать мутацию коронавируса заболевании

Зафиксирована мутация генома вируса SARS-COV-2 у больных с лимфопролиферативным заболеванием и лимфомой. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Игорь Никитин в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, в начале пандемии в центре находились пациенты с онкологическими патологиями, люди, у которых есть нарушение работы иммунитета — иммунокомпрометация.

Исследования показали, что COVID-19 протекает у них несколько иначе, чем известные формы вируса. Существует точка зрения, согласно которой изначальная иммунокомпрометация пациента является основой для возможной мутации COVID-19 в организме.

«И такие случаи были опубликованы, два случая подтвержденных, это один больной был с лимфопролиферативным заболеванием, другой был пациент с лимфомой. Это, так сказать, наблюдалось врачами в процессе его лечения, доказанная мутация генома вируса SARS-COV-2», — пояснил Никитин.

Ранее, 11 февраля, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила о том, что сейчас насчитывается порядка 40 тыс. вариантов вируса SARS-CoV-2. По словам эксперта, основные мутации на данный момент сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Кроме того, в Южно-Африканской Республике, 19 декабря 2020 года, также сообщили об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Южноафриканский тип инфекции, которому присвоили маркировку 501Y.V2, зафиксировали в нескольких десятках стран. При этом ученые выразили беспокойство именно из-за свойств мутации, присутствующей в вариантах коронавируса из ЮАР и Бразилии. Уточнялось, что она обладает резистентностью к антителам, накопленным в организме переболевшего COVID-19 человека.